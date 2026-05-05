Жительница Энгельса «одолжила» мошенникам сбережения

1 мая 36-летней жительнице Энгельса в мессенджер пришло сообщение от знакомого с просьбой одолжить **30 тысяч рублей**. Женщина не заподозрила подвоха и тут же перевела сумму через мобильное приложение банка.

Позже выяснилось: аккаунт знакомого **взломали**, а деньги ушли мошенникам. Потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Полиция напоминает:

- Не доверяйте просьбам о деньгах в мессенджерах и соцсетях

- Всегда перезванивайте отправителю и уточняйте лично

- Не торопитесь переводить средства — мошенники давят на срочность.