В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Саратовская область присоединяется к Всероссийской акции «С нами Победа!»

За мужество и героизм, проявленные в боях на фронтах Великой Отечественной войны, 47 тысяч солдат, сержантов и офицеров-саратовцев были награждены орденами и медалями. 292 уроженца Саратовской области были удостоены звания Героя Советского Союза. В том числе – один из 28-ми героев-панфиловцев, легендарный политрук Василий Клочков.

В его родном селе Синодское Воскресенского района Саратовской области сотрудники полиции, члены Общественного совета при ведомстве, участники СВО, ветераны боевых действий Николай Павлюк и Игорь Попов, а также представители движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции» (МОУ «ООШ с. Медяниково), «Движения Первых» и «Юных клочковцев» (ребята из МОУ «СОШ с. Синодское) почтили минутой молчания память Героя Советского Союза Василия Клочкова, отдавшего свою жизнь за Родину.

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» – слова нашего земляка, как и его подвиг, никогда не будут забыты! Победа была и будет за нами!

Саратов помнит! С нами Победа!

Присоединяйтесь и вы – разместите в соцсетях фото или видеозапись на фоне памятника на вашей малой Родине, который посвящен событиям и героям военных лет, дополнив его хештегом #СнамиПобеда