Открыта регистрация на Чемпионат мира по русскому языку — 2026

Фото: СГУ

Для участия необходимо собрать команду из пяти иностранных граждан в возрасте от 16 до 24 лет, не имеющих российского гражданства и владеющих русским языком, а также определить тренера старше 21 года. Участники без команды также могут подать индивидуальную заявку на сайте с помощью функции «Найти команду».

«В прошлом году чемпионат объединил более 4 тысяч участников из 66 стран, а в 2026 году мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста. Высокий уровень подготовки команд подтверждается результатами соревнований: в прошлом году победу одержала команда из Литвы, а участие команд из Эквадора, Венесуэлы, Алжира и Австралии наглядно демонстрирует, что интерес к чемпионату выходит далеко за пределы стран Ближнего зарубежья», — отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Отборочные этапы чемпионата пройдут осенью в онлайн-формате. По их итогам 10 сильнейших команд будут приглашены для участия в финале, который пройдет в Москве.

Подать заявку можно до 7 сентября.

Подробности — на официальном сайте (https://russianchampionship.com/) чемпионата.