Водитель «Рено» предстанет перед судом за смертельное ДТП в Пугачёвском районе

В суд передано дело водителя «Рено Дастер» по факту смертельной аварии в Пугачёвском районе в ноябре 2023 года. ДТП произошло вечером 21 ноября на 5-м километре трассы «Пугачёв — Перелюб» у села Давыдовка.

Автомобилист 1984 года рождения сбил трёх пешеходов. Двое мужчин (1989 и 1963 г.р.) скончались на месте, третий серьёзно не пострадал. Водитель двигался в дождь со скоростью не менее 98 км/ч на неосвещённом участке дороги.

Против него возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц). Свою вину он не признал. Расследование завершено, материалы переданы в суд.