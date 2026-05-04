В Саратове мужчина избил малознакомого человека на улице Вольской

В Саратове 27-летний местный житель избил малознакомого мужчину. Согласно информации региональной прокуратуры, инцидент произошёл 31 августа 2025 года. Обвиняемый вместе с друзьями находился возле одного из магазинов на улице Вольской, когда между компанией и потерпевшим вспыхнул конфликт. В ходе ссоры злоумышленник набросился на мужчину и несколько раз ударил его по лицу.

В результате нападения здоровью потерпевшего был причинён вред средней тяжести. Прокуратура Октябрьского района Саратова утвердила обвинительное заключение в отношении злоумышленника. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Эта статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

Сам обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ожидается, что процесс будет открытым. О дате заседания будет сообщено дополнительно.