В Саратове парень избил прохожего за сделанное замечание

В Саратове 19-летний парень напал на прохожего из-за сделанного замечания. Как сообщили в региональной прокуратуре, ночью 30 марта 2025 года молодой человек находился у магазина на улице Огородной и нецензурно оскорблял девушку. Замечание хулигану сделал проходивший мимо мужчина.

В ответ злоумышленник ударил оппонента в голову. Прохожий потерял равновесие, упал и ударился затылком об асфальт. В результате его здоровью был причинён тяжкий вред.

На молодого человека завели уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.