Саратовским дачникам напомнят о противопожарной безопасности

На постоянно действующем совещании в правительстве Саратовской области 4 мая обсудили реализацию программы «Активное долголетие», которая действует с 2025 года и направлена на повышение качества жизни граждан старшего поколения.

Ключевые задачи — сохранение самостоятельности пожилых людей и вовлечение их в активную социальную, культурную и образовательную жизнь. В первый год реализации показатели превысили план: вовлечено более 200 тысяч человек, а охват мероприятий составил десятки тысяч участников.

Также на совещании было озвучено, что экстренные службы в предстоящие выходные будут работать в усиленном режиме для обеспечения пожарной безопасности. Губернатор Роман Бусаргин напомнил, что в регионе действуют ограничения, связанные с пожароопасным сезоном, который установлен со 2 апреля. Под особым контролем будут лесные массивы и дачные товарищества. «Многие жители поедут на дачные участки, будут приводить их в порядок. Все профильные службы и органы местного самоуправления должны быть на постоянном дежурстве», — подчеркнул глава региона.