Управление по делам ЗАГС Саратовской области приглашает пары заключить брак в Парке покровителей космоса. «Мечтаете о свадьбе, которую запомнят все? Вместо привычного зала — легендарное место, где 65 лет назад приземлился Юрий Гагарин. Парк покорителей космоса ждет вас!» — заявили в ведомстве.

Церемонии будут проходить по предварительной записи. Свободные даты: 6, 12, 13, 20, 27 июня; 8, 18 июля; 1, 15, 22, 29 августа; 10, 12, 26 сентября; 5 октября. Чтобы стать участником, нужно обратиться в любой отдел ЗАГС области или позвонить по телефону +7 (8453) 56-52-52.

Парк покорителей космоса становится все более популярным местом для торжественных событий. Уникальная атмосфера и историческая значимость делают свадьбу здесь незабываемой.