Саратовские спецслужбы готовятся обеспечить безопасность в День Победы

Губернатор Роман Бусаргин поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности в преддверии 81-й годовщины Победы. В регионе пройдут заседания оперативных штабов и антитеррористических комиссий. Основное внимание уделят обеспечению общественного порядка и координации работы экстренных служб при проведении праздничных мероприятий.

«Обеспечение безопасности для жителей в период празднования Дня Победы — наша общая задача. Под особым вниманием должны находиться места массового пребывания людей и площадки проведения памятных мероприятий», — подчеркнул губернатор.

Поручение дано на постоянно действующем совещании с зампредами правительства и главами ведомств.