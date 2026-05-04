В Саратовской области благоустроили более 3600 дворов

Губернатор Роман Бусаргин провел совещание, на котором подвели итоги месячника благоустройства. В мероприятиях участвовали свыше 23 тысяч человек, задействовали 500 единиц техники. С 27 марта по 30 апреля благоустроили 412 скверов, аллей и парков, 409 детских площадок, более 3600 дворов. Собрали и вывезли 11 тысяч кубометров мусора, ликвидировали 194 свалки. Губернатор подчеркнул, что работа продолжается, особое внимание — памятникам и мемориалам к 9 Мая.

Также на совещании обсудили личные приемы участников СВО и их семей, которые прошли 2 мая во всех муниципалитетах. К главам обратились 143 человека, озвучили более 170 вопросов. Большинство касалось ЖКХ, ремонта дорог, помощи в оформлении документов, мер поддержки и медобследования. Все обращения взяты под личный контроль.

Работа по поддержке семей участников СВО продолжается. Губернатор поручил держать на контроле решение всех озвученных проблем.