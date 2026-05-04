НовостиОбщество4 мая 2026 16:00

Студенты Саратовской области завоевали золото и бронзу на чемпионате «Профессионалы»

85 саратовских студентов представили регион на межрегиональном этапе «Профессионалов»
Фото: МинИнформ 64 Z

Завершился итоговый (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», в котором участвовали около 7 тысяч победителей регионального этапа из 89 регионов. Соревнования прошли в 280 компетенциях, 89% из которых охватывают направления, обеспечивающие технологическое лидерство России. Саратовскую область представляли 85 ребят.

По промежуточным итогам студенты региона привезли 2 медали — золото и бронзу, а также 11 медальонов «За профессионализм». Финалы чемпионата пройдут в трех городах: в мае-июне в Нижнем Новгороде (креативные индустрии и IT), в августе в Калуге (промышленность), в декабре в Санкт-Петербурге (образование, сервис, производство, медицина, строительство и инженерные технологии).

Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.