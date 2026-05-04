В поселке Увек строят новую водонапорную башню за 3,2 млн рублей

В поселке Увек Заводского района Саратова началось строительство новой водонапорной башни. Объект обеспечит бесперебойное водоснабжение более 650 жителей. Сейчас ведется монтаж конструкции. После завершения работ специалисты «Саратовского коммунального комплекса» приступят к подключению башни к системе водоснабжения. В декабре прошлого года из резервного фонда выделили 3,2 млн рублей на строительство. Новая башня необходима из-за частых протечек старой, из-за которых регулярно отключали воду.

Председателю комитета по ЖКХ поставлена задача до 8 мая закрепить резервуар, провести промывку и дезинфекцию, установить оборудование. Затем башню заполнят водой и проведут лабораторную проверку качества. При получении положительного заключения объект оперативно введут в эксплуатацию.

Жители поселка смогут забыть о перебоях с водоснабжением. Работы идут по графику.