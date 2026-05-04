В консерватории Саратова прозвучит мировая премьера посвящения погибшему герою

12 мая 2026 года в 18:00 в Театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова

Программа концерта:

Владимир Булюкин «От юности моея», Владимир Мишле «Утоли моя печали» из цикла «Два хора на стихи Кравченко», Виктор Ковалев «Поля родные», Анна Колдаева «Сладка ягода», Елена Гохман «Моя Андалусия», Алиса Зинкеева Юморески по мотивам скороговорок, Владимир Орлов, стихи Владимира Разуваева «Записка отца с поля боя сыну» героически погибшему Богдану Батцу (мировая премьера), песни военных лет в обработке для хора Владимира Мишле.

Исполнители: Камерный хор кафедры теории музыки и композиции «Viva Art», художественный руководитель Виолетта Мальцева, дирижер – Игорь Коблов, хормейстер Полина Немыкина, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Алла Долженко (фортепиано), Сергей Майданов (баритон). Дирижеры – Виолетта Мальцева, Игорь Коблов.

Ведущая концерта – Виолетта Мальцева