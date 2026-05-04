Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 12:34

Две ученицы из Саратовской области вошли в число лучших лингвистов России

Саратовские школьницы стали призёрами всероссийской олимпиады по английскому языку
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Саратовские школьницы вошли в число лучших лингвистов страны по итогам Всероссийской олимпиады по английскому языку в МГЛУ имени Мориса Тореза. В состязании участвовали 354 ученика 9–11 классов из 87 регионов.

Дипломы призеров завоевали Пелагея Стрельцова из физико-технического лицея №1 (104 балла) и Ольга Дерюгина из лицея математики и информатики (96 баллов). Олимпиада включала два тура: понимание устных и письменных текстов, лексико-грамматический тест, задания на социокультурную компетенцию, а также конкурсы письменной и устной речи.

Олимпиада проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».