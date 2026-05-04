НовостиОбщество4 мая 2026 12:33

Автомобиль саратовского наркокурьера конфисковали в пользу СВО

Лишённый прав мужчина снова сел за руль и попался с наркотиками
В Саратове автомобиль наркокурьера конфисковали и отправили в зону специальной военной операции. ВАЗ 2114, за рулём которого оказался мужчина, ранее лишённый прав за пьяную езду, остановили на посту ДПС. У водителя заметили признаки опьянения — нарушенную речь и неадекватное поведение — но запаха алкоголя не было. От медосвидетельствования он отказался.

При досмотре в салоне нашли два пакета с наркотиками. Мужчина признался: забрал их из тайника для дальнейшего сбыта за вознаграждение. Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы, а автомобиль конфисковал как орудие преступления.

Судебный пристав Ленинского районного отделения № 1 арестовал транспорт и передал его для нужд специальной военной операции. Машина, которая должна была перевозить запрещённые вещества, теперь поможет бойцам на передовой.