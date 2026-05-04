В Самаре прошёл семинар по подготовке к молодёжному форуму «иВолга-2026»

29 апреля в Самаре прошёл семинар-совещание по подготовке молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга-2026». Участники окружной команды представили итоговую концепцию и обсудили ключевые направления. Отдельным блоком прошло совещание по реализации молодёжной политики под руководством заместителя полпреда Президента РФ Олега Машковцева. Он подчеркнул, что каждый регион отвечает за своё направление и организует его «под ключ».

Форум пройдёт с 24 по 29 июля на Мастрюковских озёрах. Главная тема — «Код России: единство в многообразии», созвучная Году единства народов России. Участников ждёт палаточный городок. Особое внимание — доступной среде: заработает Инклюзивный городок с пандусами и специальными зонами. Заявки принимаются по восьми направлениям: «Арт-код», «Код призвания», «Код служения», «Код знаний», «Код туризма», «Семейный код», «Медиа-код» и «Код Первых».

Саратовская область в 2026 году отвечает за культурную программу форума. Регион обеспечит содержательное наполнение досугового блока, а также подготовку и проведение церемоний открытия и закрытия. Форум реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Зарегистрироваться можно на платформе «Росмолодёжь.Форумы». Участие бесплатное.