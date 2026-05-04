Юные спортсмены «Надежды Губернии» провели зарядку в Парке покорителей космоса

В Парке покорителей космоса имени Гагарина прошла зарядка для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии». Юные спортсмены не только зарядились бодростью и отличным настроением, но и попробовали себя в северной ходьбе — полезном и увлекательном виде активности.

Движение вперёд, новые навыки и стремление к высотам — всё это делает ребят ещё ближе к их большим победам. Парк покорителей космоса — символичное место для зарядки будущих чемпионов, ведь именно здесь, на саратовской земле, приземлился Юрий Гагарин после своего легендарного полёта.

Министерство спорта Саратовской области регулярно проводит такие мероприятия для привлечения детей к здоровому образу жизни и развития массового спорта. Юные спортсмены остались довольны тренировкой и пообещали чаще бывать на свежем воздухе.