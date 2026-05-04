Мониторинг отопления в соцучреждениях области продолжится

В Саратовской области, несмотря на прогнозируемое устойчивое потепление, продолжится мониторинг температурного режима в школах, больницах и детских садах.

Решение об отключении отопления там, где оно было возобновлено, необходимо принимать взвешенно, основываясь на долгосрочных прогнозах. После официального завершения сезона наступил длительный период похолодания, и отсутствие своевременной реакции со стороны профильных органов — серьёзный недочёт, особенно с учётом того, что многие учреждения имеют индивидуальные системы отопления.

Все обращения и сигналы жителей в переходный период должны отрабатываться. При нарушении норматива необходимо было оперативно принимать решения о возобновлении подачи ресурса там, где есть техническая возможность. Очевидно, что с этой задачей ответственные структуры справились не до конца. На муниципальном уровне в отношении профильных заместителей, отвечающих за ЖКХ и социальную сферу, будут приняты дисциплинарные меры.