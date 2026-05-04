800 саратовских школьников научились защищать гаджеты и данные

В Саратовской области прошло занятие всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» на тему «Кибербезопасность в повседневной жизни». 800 школьников региона на практических примерах разобрали три ключевых навыка «самозащиты» в цифровой среде. Участники узнали, как правильно настраивать умные лампы, колонки и камеры, чтобы бытовые устройства не стали точкой входа для злоумышленников, как работают цифровые метки для поиска потерявшихся питомцев и развенчали популярные мифы о безопасности.

Образовательные материалы подготовила «Лаборатория Касперского». Контент создан специально для молодой аудитории — без сложных терминов, на живых сценариях и с акцентом на осознанное использование технологий. Первый замминистра цифрового развития области Анастасия Черепанова отметила: «Цифровая грамотность — это не навык "для галочки", а основа безопасности каждого гражданина и страны в целом».

Проект реализуется при поддержке Минцифры, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного президентом Владимиром Путиным.