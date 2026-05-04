Роман Бусаргин: на личных приемах участников СВО озвучено 170 обращений

Губернатор Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с зампредами, министрами и главами районов. 2 мая во всех муниципалитетах прошли личные приемы участников СВО и членов их семей. К главам обратились 143 человека, озвучено свыше 170 обращений по вопросам ЖКХ, ремонта дорог, медобследования и мер поддержки. Все вопросы взяты под личный контроль. В регионе завершился месячник благоустройства: участвовали 23 тыс. человек, 500 единиц техники. Благоустроены 412 скверов и парков, 409 детских площадок, более 3600 дворов, ликвидированы 194 свалки.

В преддверии 81-й годовщины Победы во всех районах пройдут заседания оперштабов и антитеррористических комиссий. Особое внимание — безопасности в местах массового пребывания людей. С 2025 года в рамках нацпроекта «Семья» реализуется программа «Активное долголетие». В первый год в нее вовлекли более 200 тысяч человек. Программа развивается с учетом федеральной стратегии до 2030 года.

В предстоящие выходные экстренные службы будут работать в усиленном режиме из-за пожароопасного сезона (действует с 2 апреля). Под особым контролем — лесные массивы и дачные участки. «Многие жители поедут на дачи. Необходимо снизить все возможные риски», — подчеркнул губернатор.