НовостиОбщество4 мая 2026 10:41

В селах Саратовской области завершен ремонт 14 дорожных объектов

В Саратовской области отремонтировали улицы Чернышевского и Советской
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

В сельских населенных пунктах Саратовской области продолжается ремонт дорог. Где позволили погодные условия, работы уже начались в Дергачевском, Балаковском, Лысогорском, Энгельсском и Новобурасском районах. Завершено 14 объектов, три из них — в Новобурасском районе: отремонтированы участок улицы Чернышевского в селе Чернышевка и участки улицы Советской в селе Аряш. Трассы для ремонта выбирали жители — это дороги к школам, больницам, детским садам.

Всего в 2026 году по региональной программе, действующей пятый год, планируется отремонтировать 734 участка общей протяженностью более 200 километров. Программа находится под постоянным контролем губернатора Романа Бусаргина. На эти цели направлено 1,34 млрд рублей.

Ремонт продолжается. С наступлением устойчивого тепла работы активизируются на всех объектах.