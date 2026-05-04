Сергей Барулин встретился с жителями поселка Новониколаевский

Глава Натальинского муниципального образования Сергей Барулин провёл встречу с жителями поселка Новониколаевский. Главной темой обсуждения стал ремонт дорог. В текущем году запланировано проведение текущего ремонта всех подъездных дорог к населённым пунктам МО — управление дорожного хозяйства уже определило подрядную организацию. В этом году в посёлке уложили новый асфальт на улице Куйбышева и дороге, ведущей к пожарному депо, а также установили 17 дорожных знаков.

Второй важный вопрос касался водоснабжения. Как отметили жители, проблемы с водой прекратились. В 2025 году в рамках инициативного бюджетирования в посёлке заменили водонапорную башню, и в этом году работы по модернизации системы продолжаются. Сейчас идёт прокладка коммуникаций ко второй скважине и электромонтажные работы.

Встреча показала, что системная работа по развитию инфраструктуры даёт результаты. Дорожные работы и обновление системы водоснабжения находятся на личном контроле главы МО, который продолжит следить за ходом реализации всех запланированных мероприятий.