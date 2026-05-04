НовостиОбщество4 мая 2026 10:38

На мосту Победы в Саратове заасфальтировали две полосы

Мост Победы в Саратове: ремонт первой половины завершён
Источник:kp.ru
Фото: канал Сергея Барулина

В Саратове рабочие завершили укладку асфальта на одной стороне моста Победы. Этой ночью подрядчик обновил покрытие на двух полосах перехода, и сейчас по ним уже открыто движение. Установлены все необходимые дорожные знаки.

Сегодня дорожные службы приступят к работам на другой стороне моста. Там уже сняли старый асфальт. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.

Напомним, по решению губернатора Романа Бусаргина мост Победы передали в ведение области. На ремонт покрытия выделили средства для обеспечения безопасности и комфорта участников движения.