Водитель не смог обжаловать приговор за смерть пенсионерки в Энгельсе

Суд рассмотрел апелляцию на приговор по делу о смертельной аварии, которая произошла в Энгельсе 30 ноября 2024 года на улице Колотилова. Мужчина 1995 года рождения, управляя автомобилем «Опель» со скоростью свыше 100 километров в час, сбил пенсионерку 1958 года рождения. Женщина получила множественные травмы, от которых скончалась на месте.

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом на 2 года и 10 месяцев. Защитник осуждённого обжаловал приговор в апелляционном порядке, утверждая, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и водитель не мог предотвратить наезд.

Однако прокурор, участвовавший при рассмотрении дела, занял активную позицию и полностью мотивированно опроверг доводы апелляционной жалобы. Приговор суда вступил в законную силу. Осуждённый отправится отбывать наказание в колонию-поселение.