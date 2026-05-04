Житель Саратова лишился миллиона при покупке несуществующих компьютеров

Житель Саратова стал жертвой дистанционного мошенничества. 29-летний горожанин разместил на сайте объявление о покупке компьютеров. С ним связался неизвестный из Адлера, предложивший технику. Чтобы убедиться в качестве, заявитель попросил родственника в Краснодарском крае съездить к продавцу и осмотреть товар. После положительного осмотра саратовец перевел 1 миллион 50 тысяч рублей за три компьютера, но так и не получил их.

Когда мужчина попытался связаться с продавцом, тот перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники уголовного розыска установили причастность 40-летнего жителя Владимирской области, который ранее дважды судим за аналогичные преступления.

Подозреваемый признался: товара у него не было. Он объяснил схему: «Нашел того, кто товар продает, и нашел, кому он требуется. Созвонился с людьми, сказал, что приедут посмотреть». Расследование продолжается. Полиция напоминает: при онлайн-покупках проверяйте продавца, не переводите деньги незнакомцам и не верьте слишком заманчивым предложениям.