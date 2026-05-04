В Саратовской области завершился паводковый период на малых реках. Случаев подтопления не зафиксировано. Как отметил губернатор Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании, в целом по региону половодье прошло достаточно спокойно.

«Несмотря на это, подтопления, в том числе прибрежных зон, были. Все они должны быть приведены в порядок. Это задача органов местного самоуправления. Необходимо осмотреть каждый участок, в особенности те, где расположены мостовые переходы и организованные безопасные места для купания», — обозначил Бусаргин.

Глава региона поручил муниципалитетам оперативно привести в порядок подтопленные территории, чтобы они были безопасны для жителей перед началом летнего сезона.