Посевная стартовала во всех районах Саратовской области

Весенняя посевная кампания стартовала во всех районах Саратовской области, несмотря на сложные погодные условия. На сегодняшний день забороновано 2,1 млн гектаров зяби.

Зампред правительства — министр сельского хозяйства Василий Котов сообщил, что засеяны первые 71 тысяча гектаров. Аграрии сеют пшеницу, ячмень, овёс, зернобобовые, а также технические культуры — сахарную свёклу, подсолнечник, сафлор. Овощеводческие хозяйства приступили к севу ранних овощей: моркови и лука.

Продолжается подкормка озимых культур. Работы проведены на площади 723 тысячи гектаров — 85% от плана (855 тыс. га). Министр отметил, что весенний сев идёт в среднемноголетние сроки, а с установлением положительных температур темпы будут наращиваться.