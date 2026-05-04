В Саратовской области благоустроили 26 мемориалов ВОВ

В Саратовской области за время реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 26 мемориалов, посвященных Героям Великой Отечественной войны. Работы включали обновление памятников и стел, а также приведение в порядок прилегающих территорий. Проект входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом Владимиром Путиным.

В этом году работы по благоустройству памятников участникам ВОВ, СВО, локальных войн и вооруженных конфликтов запланированы в Новобурасском, Новоузенском, Татищевском, Федоровском и Хвалынском районах. Министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин отметил, что современная городская среда — это не только зоны отдыха и спорта, но и бережное отношение к истории.

Голосование за объекты благоустройства на 2026 год продолжается на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня. Жители могут выбрать территории, которые, по их мнению, нужно привести в порядок в первую очередь.