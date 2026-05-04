В Петровском районе началась посевная. Обильные осадки немного сдвинули сроки весенне-полевых работ, но сейчас дожди прекратились, и механизаторы снова вышли в поля. На сегодняшний день уже посеяли 4000 гектаров яровых культур, в том числе 3400 гектаров пшеницы, 300 — ячменя, по 100 — овса и гороха. Это составляет 4% от плана.

Заканчивается подкормка озимых культур — удобрения внесены на площади 22 тысяч гектаров (86% от плана). Погода наладилась, и в ближайшее время темп посевных работ увеличится.

Влаги в почве достаточно, аграрии ждут хороший урожай.