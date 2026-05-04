В селах Саратовской области завершен ремонт 14 дорожных объектов

В селах Саратовской области завершили ремонт первых 14 дорожных объектов. Работы прошли в Дергачевском, Балаковском, Лысогорском, Энгельсском и Новобурасском районах. Три объекта отремонтированы в Новобурасском районе: участки улицы Чернышевского в селе Чернышевка и улицы Советской в селе Аряш. Дороги для ремонта выбирали жители — это пути к школам, больницам и детсадам.

Всего в 2026 году по региональной программе, действующей пятый год, планируется отремонтировать 734 участка общей протяженностью более 200 километров. Программа находится под постоянным контролем губернатора Романа Бусаргина. На эти цели направлено 1,34 млрд рублей.

Ремонт продолжается. С наступлением устойчивой теплой погоды подрядчики выйдут на новые объекты.