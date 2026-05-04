В Ленинском и Волжском районах Саратова отключили холодную воду

В Саратове 4 мая для проведения ремонта коммуникаций ограничили холодное водоснабжение в Ленинском и Волжском районах. Как сообщили в пресс-службе «Саратовводоканала», ориентировочно до 20:00 без воды остались жители улиц Мостовая (от Широкой до Автобусной), Подлесная, 3-й Сосновый проезд, 1-й Санаторный проезд. Также подача ресурса остановлена в Новосоколовогорском.

Коммунальщики приступили к плановым работам, необходимых для поддержания сетей в рабочем состоянии.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения ремонта водоснабжение будет восстановлено в полном объёме. За дополнительной информацией можно обращаться в диспетчерскую службу предприятия.