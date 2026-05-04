В районе саратовского парка Победы ограничат движение и стоянку

В Саратове в период празднования Дня Победы введут временные ограничения для автомобилистов в районе парка Победы. Меры связаны с обеспечением охраны правопорядка.

С 18:00 8 мая до 23:00 9 мая будет запрещена остановка и стоянка на ряде улиц. С 7:00 до 23:00 9 мая на этих же участках закроют движение транспорта. В списке ограничений — улицы Максима Горького, Кооперативная, Соколовогорская, Бакинская, а также 1-й и 2-й Соколовогорские проезды и другие.

Ограничения не коснутся общественного пассажирского транспорта, машин оперативных и аварийных служб. Проезд граждан к местам проживания будет обеспечен. Жителей и гостей города просят учитывать эти меры при планировании маршрутов.