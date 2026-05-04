Эксперт ПИУ РАНХиГС об автоматическом налоговом контроле за безналичными платежами

Автоматический обмен информацией между Банком России и Федеральной налоговой службой (ФНС) позволит обеспечить прозрачность до 99% безналичных платежей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии ФНС.

«Важно наладить информационный обмен между ФНС и Банком России, чтобы налоговые органы своевременно получали информацию о физлицах, по которым сработали критерии рисков ведения предпринимательской деятельности. Нужно создать механизм для осуществления автоматизированного контроля за фискализацией безналичных расчетов. Это должно обеспечить «прозрачность» 99% безналичных платежей», — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении на сайте Минфина.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения, доцент Александра Рындина отмечает: «В условиях динамично меняющейся экономической конъюнктуры, противодействие уклонению от уплаты налогов представляет собой актуальную задачу государственной политики Российской Федерации. Несмотря на отсутствие публично доступных точных статистических данных о масштабах налоговых правонарушений на 2026 год, анализ экспертных оценок, нормативно-правовых актов и официальных заявлений позволяет выделить ряд ключевых тенденций и реализуемых мер в данной сфере.

Наблюдается тенденция к усилению контроля за налоговыми обязательствами, обусловленная как изменениями в налоговом законодательстве, так и совершенствованием механизмов межведомственного взаимодействия. В частности, повышение ставки налога на добавленную стоимость до 22% и поэтапное снижение порога выручки для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, оказывают ограничивающее воздействие на возможности оптимизации налоговой нагрузки, что, согласно прогнозам, приведет к увеличению числа выявляемых правонарушений.

Параллельно реализуется комплекс мероприятий, направленных на декриминализацию и повышение прозрачности отдельных секторов экономики с высокой долей теневого оборота, что, по оценкам, позволит снизить долю теневой экономики в структуре ВВП на 1,5% в течение трехлетнего периода и обеспечить консолидированные бюджеты всех уровней дополнительными доходами в размере до 1 триллиона рублей ежегодно, начиная с 2027 года.

В контексте ужесточения ответственности за налоговые правонарушения, активно обсуждается инициатива об увеличении максимальных размеров штрафов по статье 199 Уголовного кодекса РФ в пять раз, до 1,5 миллиона рублей.

Дополнительные аспекты контроля включают усиление мониторинга наличного денежного оборота, рассматриваемого как один из ключевых каналов финансирования теневой экономики, а также внедрение национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), направленной на повышение прозрачности поставок из стран СНГ и обеспечение контроля за уплатой налогов, мониторингом цен и номенклатуры импортируемой продукции.

Заявление министра финансов Антона Силуанова о планируемом автоматическом обмене информацией между Банком России и ФНС России – это значимый шаг в направлении повышения фискальной прозрачности и борьбы с теневой экономикой в России. Инициатива, безусловно, имеет как положительные стороны, так и потенциальные риски, которые необходимо учитывать. Переход от выборочного контроля к автоматизированному, основанному на индикаторах риска, – это логичное развитие системы налогового администрирования, особенно в условиях растущего объема безналичных расчетов, когда ручной контроль становится неэффективным.

По результатам социологического исследования, проведённого экспертами «Опоры России» в феврале — марте 2026 года, 42% представителей предпринимательского сообщества отметили увеличение масштабов теневого сектора в своей отрасли.

Наибольшая доля респондентов, указавших на тенденцию ухода бизнеса в тень, зафиксирована среди предпринимателей, занятых в сфере автомобильного ремонта (69,5%) и индустрии красоты (66%). Кроме того, о росте неформальной экономической активности сообщили:

59% представителей гостиничной индустрии;

54% руководителей стоматологических клиник;

47% предпринимателей, работающих в туристической отрасли.

Также доля респондентов, отметивших активизацию теневой экономики, превысила 40% в таких сферах, как образование, здравоохранение, фармацевтика, сельское и лесное хозяйство, а также оптовая и розничная торговля.

Автоматизация позволит обрабатывать огромные массивы данных и выявлять потенциальные нарушения, которые могли бы остаться незамеченными, что, в конечном итоге, должно обеспечить заявленную цель в 99% прозрачности безналичных платежей и увеличить налоговые поступления в бюджет. Выбор лимита в 2,4 млн рублей, привязанного к порогам для самозанятых и минимальной ставки НДФЛ, выглядит обоснованным, позволяя отделить предпринимательскую деятельность от обычных бытовых операций.

Однако, этот лимит может потребовать периодической корректировки с учетом инфляции и изменения экономической ситуации. Успех инициативы во многом зависит от качества и скорости обмена данными между ЦБ России и ФНС России, а также от алгоритмов, определяющих индикаторы риска, требуя надежной защиты персональных данных и избежания ложных срабатываний, которые могут привести к необоснованным проверкам граждан.

Соглашение между ЦБ России и ФНС России, определяющее форму и периодичность обмена данными, должно быть максимально четким и детализированным. Несмотря на заявления о том, что инициатива не затрагивает бытовые переводы, важно учитывать потенциальное беспокойство граждан и обеспечить широкое информирование населения о новых правилах и механизмах контроля, подчеркивая, что контроль направлен на выявление «предпринимательской» деятельности, а не на ограничение прав граждан на совершение обычных финансовых операций.

Вместе с тем, существуют и потенциальные риски: несовершенство алгоритмов может привести к ошибочному определению предпринимательской деятельности, увеличение административной нагрузки на ФНС, вопросы конфиденциальности данных и необходимость адаптации бизнеса, работающего в «серой» зоне. Таким образом, инициатива автоматического обмена данными между Банком России и ФНС России – это важный шаг, который при грамотной реализации и учете потенциальных рисков может принести значительные выгоды государству и обществу, обеспечив справедливую, эффективную и не создающую излишних препятствий для ведения законного бизнеса систему контроля».

