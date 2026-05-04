В Саратове 5 мая отключат холодную воду на полдня

В Саратове во вторник, 5 мая, в Кировском районе отключат холодную воду. Причина — аварийный ремонт коммуникаций по адресу 1-й Магнитный проезд, 1 «а». Подачу ресурса остановят с 10:00 до 22:00. В зоне ограничения окажутся дома на улице Танкистов (номера 55, 57 «а», 57 «г», 56-70), в 1-м и 2-м Магнитном проезде, а также в 1-м Пугачевском поселке.

Горожан призывают заблаговременно пополнить запасы питьевой воды. После завершения работ специалисты рекомендуют в течение 24 часов кипятить воду перед употреблением. Это стандартная мера предосторожности после любых аварийных вмешательств в сетях.

«Саратовводоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит отнестись с пониманием. Список адресов опубликован в официальных источниках. Коммунальщики обещают выполнить работы в срок и оперативно восстановить водоснабжение. Следите за обновлениями на сайте предприятия.