В Заводском районе Саратова щенок прячется в еловых лапах от агрессивных собак

Фото: ЗооСпас-Саратов

В Заводском районе Саратова развернулась акция по спасению щенка, который прячется под еловыми лапами от агрессивных бездомных собак. Малыша заметили у завода «Газпроммаш». Публикация волонтерского сообщества «ЗооСпас-Саратов» получила широкий отклик — около пяти тысяч человек увидели призыв, несколько сотен помогли продвижению.

«По фото ощущение, что малыш живет на елке, а не под елками. Пусть зайке найдется самый любящий хозяин», — написали саратовцы в комментариях. Волонтеры надеются, что пост поможет животному обрести дом или хотя бы место в приюте.

Поиски человека, готового забрать «елочного» щенка, продолжаются.