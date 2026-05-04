Балаковский район предложил инвесторам лифтовый завод и центр БАС

На заседании Инвестиционного комитета при губернаторе Балаковский район представил свои предложения для крупных инвесторов. Муниципалитет подготовил проработанные проекты с привязкой к конкретным земельным участкам, охватывающие промышленность, АПК, переработку отходов и высокие технологии.

В портфель инвестиционных предложений вошли: строительство лифтостроительного завода, создание производственно-образовательного центра БАС, рыбоводческий комплекс по выращиванию форели, предприятие по переработке шин в крошку и центр переработки лузги подсолнечника в экотопливо.

«Балаковский район входит в число лидеров региона по объёму инвестиций. Подготовка проработанных предложений с готовой инфраструктурой позволяет сократить сроки запуска проектов и повысить привлекательность территории», — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.