В Энгельсе коммунальщики устраняют аварию на коллекторе все выходные

Фото: МинИнформ 64 Z

В Энгельсе коммунальные службы весь уик-энд устраняли аварию на самотечном коллекторе. Работы велись в ночное время и продолжаются сейчас. На объект привлечены дополнительные силы и средства. Ситуация находится на постоянном контроле правительства области. Предстоит заменить большой участок коллектора. Учитывая глубину расположения коммуникаций, это технически сложный процесс, который займёт определённое время.

С главой района обсуждена необходимость усиления информационно-разъяснительной работы с жителями. Население должно своевременно узнавать о возможных снижениях параметров подачи ресурса. Открытый диалог с горожанами поможет снизить социальную напряжённость и скорректировать бытовые планы на время ремонта.

Со стороны региону муниципалитету окажут всю необходимую финансовую поддержку для проведения работ по замене коммуникаций в максимально сжатые сроки. Профильному блоку правительства дано соответствующее поручение. Все процессы должны быть организованы оперативно. Аварийные службы продолжают работу. Следите за объявлениями администрации.