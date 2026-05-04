В Парке покорителей космоса пройдут мероприятия ко Дню Победы

Фото: МинИнформ 64 Z

В Парке покорителей космоса в Энгельсе пройдут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. 5-6 мая в 11:00 школьники примут участие во Всероссийской акции «Окно Победы», украсив витраж Информационного центра. Также для ребят организуют пленэр «Рисуем Победу» и мастер-класс «Глиняная живопись». 7 мая в 13:00 на месте приземления спускаемого аппарата начнется концерт «От героев былых времен».

В программе концерта — вдохновляющие музыкальные и творческие номера. В течение дня будет работать выставка «Фронтовой альбом», посвященная летчикам-космонавтам, конструкторам и работникам космической отрасли — героям Великой Отечественной войны. После концерта гостей ждет полевая кухня с традиционной солдатской кашей. 8 мая в 12:00 пройдут «Музыкальное лото» и мастер-класс «Космос на камнях».

Кульминацией станет Всероссийская акция «Свеча памяти» 9 мая в 18:30. Организаторы приглашают жителей и гостей региона почтить память павших героев. Вход на все мероприятия свободный.