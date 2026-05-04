НовостиОбщество4 мая 2026 8:08

Стартовал четвёртый сезон конкурса для российских брендов #ЗнайНаших

Фото: МинИнформ 64 Z

Стартовал четвёртый сезон всероссийского конкурса для растущих российских брендов #ЗнайНаших. Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. В новом сезоне к участию приглашаются малые и средние предприятия, появилось отдельное направление для технологических брендов.

Всего предусмотрено более 10 номинаций, охватывающих широкий спектр отраслей — от производства потребительских товаров до высокотехнологичных решений. За три предыдущих сезона в конкурсе приняла участие 31 тысяча компаний, поддержку получили 3 тысячи российских брендов. Победители прошлых лет смогли увеличить продажи более чем в три раза.

Приём заявок на четвёртый сезон продлится до 1 июня. Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте знайнаших.аси.рф. Конкурс — реальный инструмент поддержки растущих отечественных производителей.