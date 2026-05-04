Работодателям из шести районов разъяснили правила миграционного учёта

В Балашове состоялось кустовое совещание по вопросам соблюдения миграционного законодательства с участием работодателей из шести районов области: Аркадакского, Балашовского, Романовского, Ртищевского, Самойловского и Турковского. Ключевая задача встречи — профилактика правонарушений и легализация трудовых отношений. Советник министра внутренней региональной и муниципальной политики Саит Девличаров подчеркнул, что соблюдение закона в этой сфере — гарант общественной стабильности.

Представители ГУ МВД, регионального Управления Минюста и минтруда проинструктировали работодателей о порядке миграционного учёта, сроках подачи уведомлений, а также оформлении патентов и разрешений на работу. Министр Александр Милованов отметил, что большинство работодателей готовы к сотрудничеству, их вопросы носят прикладной характер. Задача властей — создать условия, при которых проще соблюдать закон, чем нарушать.

Следующие кустовые совещания пройдут в Аткарском, Ершовском, Питерском, Базарно-Карабулакском районах и городе Саратове.