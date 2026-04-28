АО «Облкоммунэнерго»: уверенный старт 2026 года

АО «Облкоммунэнерго», одна из ключевых электросетевых компаний Саратовской области, подвело итоги I квартала 2026 года. Работа в отчетном периоде велась по приоритетным направлениям, обеспечивая надежное энергоснабжение потребителей и устойчивое развитие предприятия. Старт 2026 года ознаменовался для компании стабильными финансовыми показателями. Наблюдается устойчивая положительная динамика, рост доходов предприятия за I – квартал т.г. составил 15,2% по сравнению с прошлым годом.

I квартал традиционно является завершающей фазой осенне-зимнего периода, и итоговая оценка работы — безусловно положительная. Напомним, что подготовка к ОЗП 2025–2026 годов была проведена на высоком уровне. Предприятие своевременно получило паспорт готовности к работе в зимних условиях и завершило всю необходимую предсезонную подготовку. Благодаря слаженной работе персонала, своевременной расчистке трасс ЛЭП от снега и наледи, а также оперативному реагированию аварийных бригад, удалось избежать серьезных сбоев в энергоснабжении населения и социально значимых объектов.

«Облкоммунэнерго» последовательно развивает нетарифные направления деятельности. Услуги по разработке проектной документации и строительно – монтажные работы крупных объектов региона «под ключ», позволили компании диверсифицировать портфель доходов, делая бизнес более устойчивым.

В I квартале 2026 года «Облкоммунэнерго» продолжило масштабную цифровую трансформацию, в том числе в управлении финансами. Вся отчетность (бухгалтерская, налоговая, статистическая) формируется в единой цифровой среде со сквозным контролем данных, что минимизирует человеческий фактор и максимально увеличивает прозрачность и эффективность бизнес-процессов.

Для компании коллектив является главной ценностью и основой успешного развития. Благодаря поэтапной индексации заработная плата увеличилась на 18,7% к уровню прошлого года. Работа по повышению благосостояния работников будет продолжена, в первую очередь для сотрудников рабочих специальностей. Проводятся меры по улучшению условий труда и социальной поддержки персонала. Филиалы оборудованы зонами отдыха и спорта, комфортными комнатами приема пищи.

Технологическое лидерство — еще один приоритет компании. «Облкоммунэнерго» планирует инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в партнерстве с Вавиловским университетом. Компания готова внедрять решения в области цифровых подстанций, «умных» сетей, которые требуют глубоких междисциплинарных знаний.

I квартал 2026 года стал для АО «Облкоммунэнерго» периодом динамичного развития, финансовой стабильности и технологического обновления, что вселяет уверенность в успешном достижении всех поставленных на год целей. По итогам рейтинга лучшим филиалом стал филиал «Балаковские ГЭС», на втором месте – «Балашовские МЭС», третье место – у филиала «Энгельсские МЭС».