Юных экологов Саратовской области приглашают на всероссийский конкурс

С 19 января по 8 июля 2026 года проходит Всероссийский конкурс детских и молодежных проектов «Планета – наше достояние». К участию приглашаются граждане России от 10 до 25 лет: школьники, студенты колледжей и вузов, участники молодежных объединений. Работы можно представить индивидуально или в команде до трех человек.

Юные экологи и волонтеры могут представить проекты в сфере экологического предпринимательства, творческие работы, идеи технологических инноваций для сохранения окружающей среды, а также поделиться опытом реализации экологических акций. Конкурс направлен на вовлечение молодежи в «зеленое» волонтерство и «зеленый» бизнес.

Прием заявок открыт до 19 мая 2026 года. Конкурс проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Подробности на официальном сайте: https://nashe-dostoyanie.ru/planeta/2026.