В регионе стартует программа к 81-летию Победы

Фото: Культурный регион 64

Саратовский областной Дом работников искусств подготовил масштабную программу к 81-й годовщине Победы. Цикл памятных и патриотических мероприятий объединит музыку, поэзию, живопись и детское творчество. 4 мая в 16:00 откроет программу концерт «Лики войны. Юлия Друнина» в Большом зале.

5 мая в 14:00 выступят детские коллективы с программой «Сквозь года звенит Победа!», 6 мая в 17:00 пройдет гала-концерт фестиваля авторской песни «Святой Георгий». 7 мая в 17:00 откроется выставка молодых художников «Новое поколение», 14 мая в 16:00 — концерт студии «Отчизна» «Победная весна 45-го года».

Вход на все мероприятия свободный.