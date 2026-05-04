Кинотеатр «Победа» в Саратове открывает бесплатные кинопоказы

Кинотеатр «Победа» в Саратове запускает серию бесплатных кинопоказов, которые продлятся с 5 мая по 1 июня. Первая часть программы, с 5 по 15 мая, посвящена 81-й годовщине Великой Победы. Зрителей ждут документальные фильмы «Мы в садовников играли» и «Дорога к Сталинграду», а также военные картины: «Каруза», «Дорога на Берлин», «По зову сердца» и другие.

В течение мая в кинотеатре также пройдут литературный вечер «Победный май», концерты и встреча с командой поискового отряда «ЛизаАлерт». 1 июня, в День защиты детей, «Победа» устроит для маленьких зрителей веселую киновикторину и специальный показ.

Вход на все мероприятия свободный. Полное расписание событий можно посмотреть в афише кинотеатра.