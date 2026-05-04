Антонина Галяшкина поможет решить проблему с неработающим томографом в Вольской больнице

Депутат Саратовской областной Думы Антонина Галяшкина (фракция «Единая Россия») рассказала, что на встрече в Вольске, к ней обратились жители просьбой о помощи.

«Медики и пациенты рассказали о проблеме, возникшей в районной больнице. В медучреждении вышел из строя компьютерный томограф. В результате возникли сложности в уточнении диагнозов. А пациенты больницы теперь вынуждены ездить для проведения КТ-исследований в госпиталь поселка Шиханы-2.

Ситуация создает массу неудобств, при этом сужается охват больных РБ, которым проводится компьютерная томография, ведь многим из них попросту противопоказана транспортировка из одного стационара в другой и обратно.

Средствами для ремонта районная больница не располагает. Буду обсуждать эту проблему с губернатором и профильными министерством. Уверена, решение найдем!», - подчеркнула Галяшкина.