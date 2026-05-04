В Саратовской области 499 школьных музеев посвящены героям и событиям СВО

На Всероссийском совещании, посвященном поддержке и развитию школьных музеев, специалисты обсудили ключевые направления государственной политики в этой сфере, а также современные подходы к музейной педагогике.

«Школьные музеи — это в первую очередь пространства для воспитания и обучения, настоящие живые лаборатории памяти. Благодаря им наша общая история становится более наглядной и доступной для каждого человека. Тщательная работа с архивами при создании экспозиций, бережный сбор исторически ценных предметов помогают привить детям любовь к Родине и воспитать настоящих патриотов. Для учащихся школьный музей дает возможность внести собственный вклад в сохранение исторической памяти и укрепить связь между поколениями. Эту важную работу необходимо продолжать и развивать», — подчеркнул Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В режиме видеоконференции участники обсудили, как интегрировать школьные музеи в образовательный процесс, а также рассмотрели новую процедуру их паспортизации.

На сегодняшний день в стране насчитывается более 30 тысяч школьных музеев, из них 19 тысяч связаны с событиями и героями специальной военной операции. В Саратовской области действует 826 музеев и музейных комнат, из которых 499 посвящены теме СВО. По инициативе губернатора Романа Бусаргина была проведена масштабная работа по ремонту и обновлению школьных музеев. С 2024 года в рамках регионального проекта в области модернизировали 182 музея, а в 2026 году планируется улучшить еще 82.

По итогам совещания будут подготовлены единые рекомендации для регионов по развитию сети школьных музеев и их включению в программы патриотического воспитания.