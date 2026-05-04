Часть здания Главпочтамта в Саратове продают за 163 млн рублей

В Саратове вновь выставлена на продажу доля в здании Главпочтамта на улице Киселева, 40. ПАО «Ростелеком» предлагает приобрести 5690,1 квадратных метра за 163,2 миллиона рублей. Ранее стоимость объекта колебалась от 160 до 261 миллиона рублей. Четырехэтажное здание оборудовано четырьмя входами, имеет централизованные инженерные сети, системы кондиционирования и видеонаблюдения.

На прилегающей территории есть частная парковка. Внутри помещений выполнен современный ремонт. Имеются отдельные кабинеты для руководства, буфет, актовый и спортивный залы. Продавец подчеркивает выгодное расположение: «Исторический центр города, первая линия застройки».

Интерес к объекту сохраняется годами. Торги могут привлечь инвесторов, заинтересованных в коммерческой недвижимости в центре Саратова.