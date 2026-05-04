В Балаковском районе разработаны инвестиционные предложения для крупного бизнеса

На заседании Инвестиционного комитета при Губернаторе муниципальные районы презентовали свои предложения для инвесторов. Балаковский район подготовил набор таких предложений, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов.

Муниципалитет предлагает проработанные проекты с привязкой к конкретным земельным участкам. Они охватывают основные сферы экономики — промышленность, АПК, переработку отходов и высокие технологии. К каждому проекту прилагаются площадки с готовой инфраструктурой и возможностью подключения к инженерным сетям.

Портфель инвестиционных предложений Балаковского района включает в том числе:

Строительство лифтостроительного завода

Создание производственно-образовательного центра беспилотных авиационных систем

Строительство рыбоведческого комплекса по выращиванию радужной форели

Создание предприятия по переработке шин в резиновую крошку

Создание центра переработки лузги подсолнечника и производства экологически чистого топлива

«Балаковский район обладает значительным инвестиционным потенциалом и входит в число лидеров региона по объему инвестиций. Подготовка проработанных инвестиционных предложений с готовой инфраструктурой позволяет существенно сократить сроки запуска проектов и повысить привлекательность территории для инвесторов», — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

