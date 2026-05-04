В областной библиотеке Саратова организовали чтение вслух народных сказок России

В связи с Годом единства народов России в культурных учреждениях области проходят мероприятия, посвящённые популяризации обычаев и культурного достояния страны.

В Областной специальной библиотеке для незрячих устроили марафон громких чтений под названием «Сказки народов России». Он был приурочен к новой дате в календаре — Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации, который в 2026 году отмечают впервые. Этот праздник был утверждён указом Президента РФ 4 ноября 2025 года и объединяет 47 народов России — от Кавказа до Крайнего Севера.

Для юных участников подготовили познавательную программу, которая знакомила с культурой, обычаями и устным народным творчеством коренных народов страны.

Главным событием марафона стали громкие чтения в интерактивной форме. В роли сказочницы выступила постоянная читательница библиотеки Елена Волкова. Она прочитала современную сказку «Двинские железные кружева» писателя Дениса Макурина, которая передаёт культурные особенности Русского Севера.

Сотрудники библиотеки также представили другие произведения народов России: нанайскую сказку «Айога», чукотскую сказку «Хвост» и предание народа манси «Гордый олень».

Интерактивный подход позволил детям не просто познакомиться с литературой, но и активно участвовать: они отвечали на вопросы, отгадывали загадки и обсуждали прочитанное.

«Такие мероприятия воспитывают у детей уважение к культурному разнообразию нашей страны и помогают с ранних лет понимать ценность национальных традиций», — отметила директор библиотеки Ольга Новикова.

Марафон стал частью масштабной программы региональных учреждений культуры, направленной на укрепление межнационального единства и продвижение культурного наследия народов России.