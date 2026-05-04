В Парке покорителей космоса пройдут мероприятия ко Дню Победы

5-6 мая в 11.00 на месте приземления спускаемого аппарата пройдет Всероссийская акция «Окно Победы», в рамках которой школьники украсят витраж Информационного центра символикой Дня Победы. Также для ребят пройдут пленэр «Рисуем Победу» и мастер-класс «Глиняная живопись».

7 мая в 13:00 в на месте приземления спускаемого аппарата состоится торжественный концерт, посвящённый Дню Победы «От героев былых времен».

В программе — вдохновляющие музыкальные и творческие номера, которые наполнят этот день особой атмосферой уважения и гордости. В течение дня будет работать выставка «Фронтовой альбом», посвящённая лётчикам-космонавтам, конструкторам и работникам космической отрасли — героям Великой Отечественной войны.

По завершении концерта для всех гостей будет организована работа полевой кухни, где каждый сможет попробовать традиционную солдатскую кашу и почувствовать атмосферу военного времени.

8 мая в 12.00 в Парке пройдет «Музыкальное лото» и мастер-классы «Космос на камнях».

9 мая в 18.30 на месте приземления спускаемого аппарата стартует Всероссийская акция «Свеча памяти».

